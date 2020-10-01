Степанакерт, , 21:55 — REGNUM Международная федерация журналистов (МФЖ) призвала Армению и Азербайджан обеспечить безопасность журналистов, работающих в зоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Заявление главы МФЖ Энтони Белланжера по этому поводу опубликовано 1 октября.

В тексте заявления указано, что от безопасности работы журналистов зависит точность информации, которую весь мир получает о ситуации в Карабахе.

«Мы призываем власти Армении и Азербайджана гарантировать безопасность и независимость сотрудников журналистского корпуса, работающих в зоне конфликта», — указано в заявлении МФЖ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нагорном Карабахе двое репортеров французской газеты Le Monde и два армянских журналиста были ранены в результате обстрела азербайджанской артиллерии. В то же время поступали сообщения об обстреле, под который попала азербайджанская телевизионная группа в районе боевых действий.

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