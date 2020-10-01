Степанакерт, , 21:34 — REGNUM Парламент Нагорно-Карабахской Республики (НКР) опубликовал обращение к коренным народам Азербайджана, призвав их не участвовать в войне, развязанной при подстрекательстве Турции.

Обращение опубликовано 1 октября на странице парламента НКР в Facebook.

«Мы обращаемся к коренным народам Азербайджана — лезгинам, талышам, аварцам, татам, удинам, цахурам, ингилойцам, рутулам, шахдагам и курдам, находящимся на грани ассимиляции. Всеми возможными способами избегайте призыва на военную службу, выезда на передовую и участия в военной агрессии против народа Арцаха», — указано в заявлении.

«27 сентября бакинские власти по открытому подстрекательству Турции начали очередную широкомасштабную агрессию против Республики Арцах, возобновив активные боевые действия», — напоминает парламент НКР.

Всем, кто не желает быть «пушечным мясом», рекомендовано уклоняться от призыва вплоть до выезда с территории Азербайджана.

«Находясь на передовой, старайтесь избегать активных боевых действий, а по возможности — сдаться представителям вооруженных сил Арцаха… Сразу после сдачи в плен, заявив о своей принадлежности к коренному народу Азербайджана, человек перестанет считаться частным военнопленным и будет принят в качестве гостя… Желающим покинуть Арцах будет оказана соответствующая помощь, включая предоставление необходимых документов для безопасного перехода в третью страну и поселения там», — указано в сообщении.

При этом в качестве свидетельства «дружественного и невраждебного отношения к коренным народам Азербайджана» власти Карабаха готовы без всяких предварительных условий передать родственникам тела уже погибших в боях представителей нацменьшинств Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются интенсивные бои, в которых применяется тяжелое вооружение и обе стороны несут чувствительные потери.

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