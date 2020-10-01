Рим, , 21:32 — REGNUM Правительство Италии предложит парламенту продлить режим ЧС еще на три месяца, до конца января 2021 года, заявил в четверг, 1 октября, премьер-министр Джузеппе Конте.

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Эпидемия в Италии «под контролем», но ситуация требует «максимальной внимательности как государства, так и граждан», отметил Конте.

По данным на 1 октября, в Италии умерли 35 918 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 24 (днем ранее — на 19). Выздоровели 228 844 человека, за сутки этот показатель увеличился на 1140 (днем ранее — на 1198). Число подтвержденных носителей выросло на 2548 (днем ранее — на 1851). В последний раз столь высокий показатель фиксировался в апреле 2020 года, в период общенационального карантина.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 317 409. В настоящее время заражены 52 647 человек — на 1384 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже два месяца, за это время увеличилось более чем в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.