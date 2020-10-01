Берлин, , 21:28 — REGNUM Инициатором объявления Европейским союзом ливанской партии «Хезболла» террористической группировкой выступает Берлин, пишет 1 октября Der Spiegel.

Информация поступила от представителя МВД Германии Ханса-Георга Энгельке. По его словам, германская сторона хочет расширить действие уже существующего запрета на деятельность «Хезболлы» — чтобы террористической считалась в ЕС вся организация целиком.

Энгельке «Нужно внести её в список ЕС полностью. Мы выступаем за это в рамках нашего председательства в ЕС».

Напомним, «Хезболла» только частично считается террористической в ЕС — только её военизированная часть. Соответствующее решение по ливанской структуре было принято Брюсселем семь лет назад.