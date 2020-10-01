Санкт-Петербург, 1 октября 2020, 21:44 — REGNUM В Ленинградской области в связи с осложнением ситуации вокруг коронавирусной инфекции продолжается пересмотр действующих ограничений в сторону ужесточения. Происходит это дифференцированно по территориям, по «принципу светофора»: в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином районе.
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Губернатор Александр Дрозденко 1 октября подписал постановление №653, согласно которому Выборгский и Гатчинский районы Ленобласти, вслед за Всеволожским, перешли из «жёлтой» в «красную» зону, а Сланцевский район — из «зелёной» в «жёлтую» зону.
По решению властей в торговой сфере вводится «час для пожилых». Жители в возрасте старше 65 лет теперь могут посещать магазины, аптеки и предприятия сферы услуг с 9:00 до 11:00 (или в течение первых двух часов с момента открытия).
Массовые мероприятия, организованные органами МСУ и исполнительной власти, а также предусмотренные календарным планом на 2020 год, разрешены во всех районах, при обязательном использовании масок и соблюдении безопасной дистанции в 1,5−2 метра.
В «красной» зоне число участников массовых мероприятий ограничено 80 людьми на открытом воздухе и 75 — в помещении; в «жёлтой» зоне на открытом воздухе могут находиться до 300 человек, а в помещении — не более 80 человек; в «зелёной» зоне — до 500 человек на открытом воздухе и не более 100 человек — в помещении. При этом в помещениях должно быть не более 1 человека на 4 кв. метра.
Все другие массовые мероприятия в «красной» зоне запрещены, в «жёлтой» и «зелёной» зонах — разрешены с указанными условиями.
С 1 октября районы Ленинградской области распределены по зонам следующим образом:
— в первой («красной») зоне — Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы;
— во второй («жёлтой») зоне — Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Сланцевский районы;
— в третьей («зеленой») зоне — Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский, Сосновый Бор.
Напомним, оперативный штаб Ленобласти 1 октября сообщил о 75 новых случаях заболевания коронавирусом за предыдущие сутки. За всё время в регионе заразились 8249 человек, выздоровели 5182 человека, скончались от COVID-19 за время пандемии 98 человек.
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