Лондон, 1 октября 2020, 21:20 — REGNUM Британский суд примет решение по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США в начале января следующего года, 1 октября передает BBC.
Согласно заявлению Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне, решение по делу об экстрадиции Ассанжа будет оглашено 4 января 2021 года.
Власти США обвиняют Ассанжа в шпионаже, заговоре с целью взлома правительственных компьютеров и нарушении американского закона о безопасности в 2010 — 2011 годах.
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