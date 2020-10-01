Нью-Йорк, США, , 21:10 — REGNUM Желания вести диалог нет, как видно, ни у Азербайджана, ни у Армении, сообщил 1 октября журналистам российский постпред при ООН Василий Небензя.

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Комментируя заявление России, США и Франции, осуждающее войну в Нагорном Карабахе, российский дипломат пояснил, что эти страны, являющиеся лидерами Минской группы, сделали важное дело, направив Баку и Ереван на путь примирения.

Однако мало декларации Минской группы, намного важнее, чтобы участники нагорно-карабахской войны решились вести переговоры о мире, отмечает представитель Москвы в ООН.

Небензя «К сожалению, пока мы слышим определённые заявления, которые свидетельствуют о том, что этого пока нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с осуждающим войну в Нагорном Карабахе заявлением выступили сегодня, 1 октября, президенты трёх стран — России, Соединённых Штатов и Франции.

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