Белград, , 21:05 — REGNUM Воодушевление, с которым руководство Сербии встретило инициативу спецпредставителя президента США по диалогу Белграда и Приштины Ричарда Гренелла по реконструкции на американские деньги здания Генштаба армии Сербии в центре Белграда, можно назвать политическим самоубийством. Такое мнение ИА REGNUM высказал научный советник Института политических исследований (Белград) Зоран Милошевич.

Ричард Гренелл и Александр Вучич Predsednik.rs

Президент Сербии Александр Вучич после встречи с Гренеллом 22 сентября в Белграде сообщил журналистам о том, что американская сторона предложила реконструировать совместными с сербской стороной усилиями здание Генштаба и министерства обороны в центре Белграда, поврежденное во время бомбардировок НАТО весной 1999 года.

По словам сербского эксперта, разрушенное в ходе агрессии НАТО здание Генштаба свидетельствует о преступлении против сербского народа, совершённом в конце ХХ века.

«США мешает то, что всем, кто приезжает в Белград и видит это здание, сербы рассказывают о том, почему оно разрушено и почему его не восстанавливают. А это центр Белграда, это Европа. Каждый здравомыслящий человек может задаться вопросом, что за умы командовали операцией по разрушению этого здания», — рассказал Милошевич.

По мнению эксперта, если бы американцы действительно хотели каким-то образом возместить ущерб, причиненный гражданам Сербии и Черногории (тогдашней Союзной Республики Югославии), они должны были бы выплатить этим странам репарации.

«Наше дело, как мы будем расходовать эти средства — восстановим ли здание Генштаба или оставим его как памятник одного преступления. В этом смысле наивно и политически глупо преподносить предложение о реконструкции Генштаба в качестве большого жеста доброй воли. Мы все, кто пережил агрессию НАТО в 1999 году, помним личные страдания, экономические проблемы, а есть и те, кто в этих событиях потерял родных и близких. Ни одна семья жертв бомбардировок не получила от США материальной компенсации. Также никому не приходит в голову восстанавливать порушенные объекты в сербской провинции — американцев больше волнует то, что стразу бросается в глаза, а это здание Генштаба», — рассказал Зоран Милошевич.