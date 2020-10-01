Вашингтон, , 21:05 — REGNUM Пентагон располагает доказательствами переброски сирийских боевиков через территорию Турции в Азербайджан, сообщает 1 октября телеканал Sky News со ссылкой на представителя военного ведомства США.

Реджеп Тайип Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению представителя Пентагона, несколько сотен боевиков незаконных вооруженных формирований, действовавших на севере Сирии, переброшены через Турцию для участия в боях в Нагорном Карабахе.

Сообщается о десятках авиарейсов, сделанных из аэропортов Турции в Азербайджан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявление о переброске в Карабах боевиков из Сирии сделал в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон. Позднее МИД России косвенно это подтвердил, заявив о неприемлемости таких действий.

Напомним, подобный приём Турция уже осуществляла в ходе последних обострений гражданской войны в Ливии. Тогда боевики сами публиковали в соцсетях многочисленные фотографии, похваляясь новым для них «путешествием».

Читайте ранее в этом сюжете: Азербайджан и Турция могут стать государствами-изгоями — Елена Панина