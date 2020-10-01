Москва, , 20:58 — REGNUM В совместном заявлении президентов России Владимира Путина, США Дональда Трампа и Франции Эммануэля Макрона по поводу нагорно-карабахского конфликта важным является призыв к руководителям Армении и Азербайджана «незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей МГ ОБСЕ». Об этом ИА REGNUM заявила член комитета Госдумы России по международным делам, директор Института Русских стратегий Елена Панина.

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Это напрямую касается провокационных призывов некоторых «третьих стран», сделанных в последнее время, отметила она. Прежде всего, Турции. Турецкий президент Реджеп Эрдоган сегодня, 1 октября, заявил в национальном парламенте следующее: «Недопустимо, что теперь Минская группа требует прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они должны требовать, чтобы Армения сначала вышла с оккупированных территорий Нагорного Карабаха».

«Эрдоган повысил ставку и проиграл, — подчеркнула Панина. — Три мировые державы, кстати, члены Совета Безопасности ООН, выступили с единодушной позицией. В отличие от Анкары, которая натравливает Баку на Нагорный Карабах, страны — сопредседатели МГ ОБСЕ настаивают на немедленном прекращении кровопролития и возврате к переговорному процессу. Азербайджан и Турция обязаны прислушаться к этому совету, иначе они станут государствами-изгоями в глазах мирового сообщества».

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