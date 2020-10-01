Пекин, , 20:39 — REGNUM Полиция Гонконга задержала 86 человек за участие в незаконных акциях протеста в день 71-й годовщины образования КНР, сообщает 1 октября телерадиовещательная корпорация RTHK.

По утверждению RTHK, полицейская операция проводилась главным образом в торгово-развлекательном районе Козуэй-бэй. В операции участвовали около шести тыс. полицейских.

Многие из задержанных жаловались на то, что просто шли в магазины.

Местные власти заранее объявили, что не одобрят заявку на проведение антиправительственного митинга, объясняя свой отказ угрозой распространения коронавируса.

После этого организаторы протестов призвали в интернете выходить на улицы одетыми в черную одежду с протестными слоганами, блокировать дороги и «устраивать хаос».

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