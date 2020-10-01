Ереван, , 20:10 — REGNUM Целенаправленные атаки против мирных жителей Нагорного Карабаха осуществляет азербайджанская армия, сообщили 1 октября в пресс-службе МИД Армении.

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По словам пресс-секретаря армянского МИД Анны Нагдалян, армия Азербайджана «целенаправленно атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру». В результате гибнут люди, разрушаются здания.

Что касается ранений журналистов, то Азербайджан стал атаковать представителей СМИ после заявления Еревана о работе порядка двух сотен репортёров в Нагорном Карабахе, отмечает Нагдалян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе получили ранения журналисты двух французских изданий, а также их коллега из Армении.

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