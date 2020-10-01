Вашингтон, 1 октября 2020, 19:53 — REGNUM Боевые действия в Нагорном Карабахе должны быть прекращены, сообщила 1 октября журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы России, США и Франции в своём совместном заявлении призвали прекратить войну в Нагорном Карабахе.
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