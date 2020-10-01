Москва, , 20:00 — REGNUM Разрешение на эксплуатацию «Северного потока-2» со стороны Датского энергетического агентства побудило к обсуждение пользователей интернета. Своё мнение граждане выразили в комментариях 1 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Уже и не смешно даже. То дают добро, то не дают добро. Вроде и газа дешёвого хочется, но и Трампа как-то расстраивать лишний раз желания нет. Бедолаги, муки выбора их погубят!», — написал пользователь Сергей Т.

Многие комментаторы оказались рады разрешению со стороны Дании. Граждане надеются, что «Северный поток-2» вскоре заработает и планы по его реализации подойдут к успешному завершению.

«Так это что, все потуги США и других противников СП-2 накрылись медным тазом? Получается так, если разрешение выдано уже не на достройку, а на эксплуатацию. Значит, эксплуатации — быть» — написал пользователь под псевдонимом Msr Vitus.

Другие же увидели в этой новости лишь окончание одного из этапов сопротивления стран ЕС на пути к строительству потока. По их мнению, реализация проекта еще встретит на своём пути проблемы на стадии испытания, а также в юридических вопросах.

«Да, прокладку по шельфу разрешили. Но ведь впереди еще испытания веток, а потом самое нудное — юридическая проверка на соответствие документации СП-2 требования энергетической хартии ЕЭС», — пишет Олег З.

Нашлись и те, кто выразил своё безразличие к судьбе «Северного потока-2». По мнению данных граждан, проект отобьётся в денежном вопросе еще не скоро, но даже те средства, которые удастся получить стране будут распределены среди олигархов и иностранных представителей.

«Будет поток, не будет поток. Для бюджета вообще без разницы. Во первых объемы газа те же что и прежде, а расходы на строительство и содержание будут отбиваться лет пять минимум это при ценах прежних. Нынешние цены, окупаемость отодвигают лет на 10 вперед. Тут заработают только Европейские компании, и Ротенберги на трубах», — написал Иван И.

Но, тем не менее, большая часть комментаторов оказалась схожа во мнении, что при любом стечении обстоятельств, Россия окажется в выигрыше.

«Россия по любому своё заберёт! В виде доходов от реализации газа или в виде штрафов в случае отказа Германии от проекта», — написал пользователь под псевдонимом Alex.

Напомним, 1 октября стало известно, что Датское энергетическое агентство выдало разрешение для «Северного потока-2» на эксплуатация в пределах своего континентального шельфа.