Белград, , 19:47 — REGNUM 1 октября в интервью сербскому телеканалу министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что смена правительства в Черногории — это возможность вернуться к нормальным отношениям между Сербией и Черногорией, являющихся двумя братскими странами, двумя близкими народами. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

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Он также добавил, что оппозиции в Черногории, которая после выборов имеет большинство, необходимо пережить период прихода к власти.

«Властям трудно пережить падение, а оппозиции — период прихода к власти, когда нужно от слов перейти к делам», — подчеркнул Дачич.

Комментируя заявление Мило Джукановича о том, что он не уйдет с поста президента Черногории, потому что набрал большинство голосов, Дачич указал, что это бесспорный факт, но вопрос в том, сколько бы он сейчас набрал голосов.

«Необходимо воспользоваться этой исторической возможностью, не упустить переходный момент. Это означает, что нужно взяться за дело, а не заниматься тем, в чем нет согласия в победившей коалиции, а найти решение актуальных проблем», — заявил он.