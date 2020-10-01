Москва, , 20:01 — REGNUM Заявление директора службы вешней разведки Сергея Нарышкина о подготовке ЦРУ и Пентагоном провокации религиозного характера в Белоруссии прокомментировали пользователи сети. Своё мнение граждане оставили 1 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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По мнению некоторых пользователей, несмотря на то, что политическая ситуация на территории Белоруссии постепенно стабилизируется, тем не менее, США может рассматривать вариант провокации религиозного характера для раскачивания состояния республики.

«Ситуация в Белоруссии постепенно стабилизируется, но протесты не прекращаются. Это оставляет возможность для раскачивания положения в стране для США и их сторонников. Не удивлен, что этим занимаются эксперты из ЦРУ и Пентагона. Разжигание межрелигиозной розни недопустимо в современном мире. Это противоречит основным положениям международного права. Конечно, в вопросах мирового масштаба нет «хороших» и «плохих» методов, а результата нужно достичь любой ценой, но опускаться до такого просто непозволительно. Белоруссия должна быть готова ответить на очередную попытку разжигания протестов», — написала Анита Б.

Другие усмотрели в развязавшемся конфликте в Нагорном Карабахе начало серии иных провокаций. И, по мнению людей, готовящаяся провокация в Белоруссии может стать следующей целью западных спецслужб.

«Не хотелось бы, конечно, чтобы в Беларуси какие то проблемы случились. То, что американцы активизировались, это и по Карабаху понятно. Всегда этот конфликт юзают, когда уже ничего другого не остается», — пишет Рената А.

Некоторые комментаторы указали на практичность подобного метода ведения борьбы со стороны стран Запада. По их мнению, религиозный фактор всегда является уязвимым местом в любом обществе.

«Ну. я бы сказал, что это не сложно. Вообще на межнациональных и межэтнических противоречиях строится сейчас вся западная иезуитская политика. Политическое стервятничество», — пишет пользователь под псевдонимом «Псевдоаналитик».

Нашлись и те, кто призвал российское государство не сидеть молча, а действовать. По мнению граждан, России следовало бы принимать более активное участие в политических процессах, которые происходят в соседних странах.

«США хотят и делают, без стеснения и оправданий нагло лезут в дела других государств, выстраивая там свой, американский миропорядок. А что делает Россия для соседа, кроме возгласов «Россия не лезет в дела других стран». А может уже пора показать, что спокойное государство, с развитой экономикой у наших границ, это в интересах России и наконец-то вмешаться? Если мы сегодня не вмешиваемся, то и нам никто не поможет», — написала Полина.

Напомним, 29 сентября директор службы вешней разведки Сергей Нарышкин заявил о получении его ведомством информации, согласно которой ЦРУ и Пентагон готовят в Белоруссии масштабную провокацию с участием религиозных деятелей.