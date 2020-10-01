Киев, , 19:10 — REGNUM В Киеве неизвестный пытался совершить нападение на экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской областиМихаила Саакашвили. Об этом 1 октября сообщает «Страна.ua».

По информации издания, инцидент произошёл в одном из ресторанов украинской столицы.

«Неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии. С заточкой в руках близко подошёл к Саакашвили и начал угрожать», — сообщил источник издания в полиции.

Отмечается, что охрана политика и охрана заведения оттеснили злоумышленника, но не задержали его. К моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов он уже скрылся.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего и мотивы действий мужчины.