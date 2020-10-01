Минск, , 19:08 — REGNUM Правительство Белоруссии планирует рост ВВП в 2021 году на 1,8% и нулевой его рост в 2020-м, сообщил 1 октября премьер-министр постсоветской республики Роман Головченко.

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"Рост экономики в следующем году запланирован на уровне 101,8%, при том что мы планируем сохранить ВВП текущего года на уровне 100%», — заявил 1 октября на заседании президиума совмина Белоруссии его председатель.

При обосновании отказа от ранее заявленных возможностей нарастить ВВП Белоруссии в 2020 году на 2,8% (что утверждено указами Александра Лукашенко), Головченко привёл такое оправдание: «За прошедшие несколько недель существенно изменились оценки развития мировой экономики, стран — торговых партнеров Белоруссии, цены на конъюнктурные товары, курсов валют и неопределенность их динамики».

Головченко сообщил также, «что потери из-за внешних факторов, на которые мы не можем влиять, оцениваются порядка 380 млн бел.руб.» ($146 млн).

«На погашение государственного долга в 2021 году будет направлено 4,9 млрд белорусских рублей ($1,9 млрд). В том числе на погашение государственного долга — 4,2 млрд белорусских рублей, внутреннего — 700 млн белорусских рублей», — сообщил премьер-министр Белоруссии

Напомним, согласно официальному прогнозу, ВВП Белоруссии в 2020 году вырастет на 2,8%, экспорт товаров и услуг — на 3,6%, производительность труда по ВВП — на 2,6%, реальные располагаемые денежные доходы населения — на 2,4%, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составит 1% к ВВП, а инфляция не превысит 5%.

«В белорусском правительстве рассчитывают выполнить задачи, поставленные главой государства, и как минимум сохранить ВВП на уровне 2019 года. Для таких прогнозов есть обнадеживающие предпосылки», — заверял 23 июля председатель правительства постсоветской республики Роман Головченко. Тогда же он анонсировал рост ВВП на 3,5% в 2021 году.