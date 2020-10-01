Брюссель, , 18:54 — REGNUM Североатлантический альянс организовал военный механизм для разрешения средиземноморского конфликта между Грецией и Турцией, сообщается в заявлении блока, опубликованном 1 октября.

Механизм, включающий горячую линию между Грецией и Турцией, предназначен для снижения рисков военных инцидентов или несчастных случаев в Восточном Средиземноморье.

«После серии встреч в штаб-квартире НАТО между военными представителями Греции и Турции 1 октября 2020 года создан двусторонний военный механизм для разрешения конфликта. Он предназначен для снижения рисков военных инцидентов или несчастных случаев в Восточном Средиземноморье. Механизм предусматривает создание горячей линии между Грецией и Турцией для предотвращения морских и воздушных конфликтов», — указано в тексте документа.

«Этот механизм в области безопасности поможет создать базу для дальнейших дипломатических усилий», — заявил по поводу этого события генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, напряженность в Восточном Средиземноморье вызвана тем, что Греция и Кипр требуют от Евросоюза жестких санкций против Турции за геологоразведку на спорном морском шельфе.

На фоне этого противостояния летом 2020 года чуть не произошел военно-морской инцидент между боевыми кораблями Турции и Франции.

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