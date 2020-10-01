Москва, , 18:40 — REGNUM Первый раунд дебатов в президенты США, участниками которых явились действующий президент Дональд Трамп и его соперник Джо Байден, побудил обсуждение среди пользователей сети. Граждане оставили соответствующие комментарии 1 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Дональд Трамп и Джо Байден Андрей Черкасский © ИА REGNUM

«Два старичка ругались, как два школьника это одни президент, другой кандидат в президенты США, Америка достойна их», — написал пользователь «ОИК».

По мнению отдельных граждан, независимо от того, кто займёт президентское кресло в США, никто из них не в силах отменить антироссийские санкции. Более того, большие денежные средства будут и дальше направляться на раздувание военной мощи Америки.

«Эти драчки никак не повлияют на внешнюю антироссийскую политику. Милые бранятся только тешатся. У них главное кто будет распиливать бюджет. Друзья Трампа или Байдена. Бюджет на оборону будет такой сколько запросит Пентагон и одобрен Конгрессом. А он одобрит точно», — пишет пользователь по псевдонимом «Хома».

Но нашлись и те, кто имеет противоположное мнение. Данные граждане предполагают, что Трамп является лучшей кандидатурой, которая менее склонна вести агрессивную политику в отношении Российской Федерации.

«Все-таки для России Трамп будет лучше, чем Байден. Вряд ли после победы Трамп будет в одностороннем порядке ухудшать отношения с Путиным и даже возможны новые переговоры. После победы Байдена никаких переговоров и новый виток холодной войны», — пишет Юрий Т.

Отдельные граждане вспомнили выборы на пост главы российского государства в 2018 году. Они отметили, что решение Путина не участвовать в публичных дебатах оказалось верным, иначе в тех условиях, в которых проходило мероприятие, действующий президент чувствовал бы себя неловко.

«Слава богу, что в 2018-м у Путина хватило ума не участвовать в дебатах. Жирик назвал Собчак коротким словом, обозначающим женщину с пониженной социальной ответственностью, она заплакала и ушла, товарищ Сурайкин хотел колесо в студии сделать, был бы там Путин, позорища на весь мир не обобрались бы», — поделился мнением пользователь Денис.

Большинство комментаторов оказались едины во мнении, что поведение обоих кандидатов не является образцово показательным. Многие даже получили неприятное впечатление в связи с тем, что действующий и потенциальный лидеры общаются друг с другом не респектабельно и без уважения.

«Два клоуна, не уважают друг друга и все на показ, как и положено в театральной постановке. Так и к другим государствам относятся без уважения. Смотреть противно и слушать тоже. Если лидеры так говорят друг с другом то, что говорить про тех кто за них голосует», — написал пользователь под псевдонимом «СТРУКТУРА БОС».Напомним, 30 сентября состоялись дебаты между действующим главой США Дональдом Трампом и кандидатом на пост президента Джо Байденом. Официальное голосование за выбор кандидата в президенты США состоится 3 ноября 2020 года.