Париж, , 18:43 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возвращении двух журналистов, раненных 1 октября в Нагорном Карабахе, где 27 сентября начались боевые действия между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает Reuters.

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По прибытии в Брюссель, где он примет участие в заседании Европейского совета, президент Франции объявил, что правительство страны готовит самолет для отправки двух журналистов Le Monde, ранненых в Нагорном Карабахе, обратно на родину.

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Напомним, ранее 1 октября в Нагорном Карабахе под обстрел Вооруженных сил Азербайджана попали также журналисты Agence France-Presse.

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