Москва, , 18:15 — REGNUM Россия призывает власти Украины прекратить оправдания нацистских преступников и их пособников, заявила 1 октября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что такое заявление вызвано решением украинского суда, признавшего символику дивизии СС «Галичина» не относящейся к национал-социалистической преступной идеологии.

«Мы возмущены решением апелляционного суда о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина» не является символикой национал-социалистического тоталитарного режима, и призываем киевские власти прекратить обелять злодеяния гитлеровских приспешников, коллаборационистов, и, наконец, сделать что-то, чтобы обуздать разгул национал-радикалов в стране, которые открыто пропагандируют фашистские идеи. Мы, конечно, обращаемся к ГА ООН и другим международным структурам, чтобы усилить работу по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма», — сказала Мария Захарова.

«Таким образом, согласно решению украинских судей, «Галичина» и, следовательно, другие подразделения СС более не являются преступными, нацистскими организациями», — подчеркнула Захарова.

При этом официальный представитель МИД РФ напомнила, что личный состав 14-й дивизии СС причастен к уничтожению многих тысяч мирных жителей на территории Польши и Украинской ССР, что официально подтверждено и признано как в СССР, так и в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая Окружной административный суд Киева признал незаконными действия украинского Института национальной памяти, заявляющего о том, что символика 14-й дивизии войск СС «Галичина» не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой на Украине запрещено.

Позднее, уже в сентябре, апелляционный суд Киева отменил решение первой инстанции о признании символики 14-й дивизии СС «Галичина» нацистской. Основания для его отмены обещают опубликовать после составления полного текста судебного решения.

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