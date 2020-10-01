Москва, , 18:15 — REGNUM Ситуации на Ближнем Востоке и на Балканах будут обсуждаться на октябрьских заседаниях Совета Безопасности ООН, сообщила 1 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так, будет обсуждаться ситуация в Сирии, в Йемене, ближневосточное урегулирование. Коснётся обсуждение и вопроса Косова.

Захарова «Совет оценит прогресс в межсуданском урегулировании, нормализации обстановки в регионе Великих Африканских Озер, Демократической Республики Конго, Центральноафриканской Республики, Мали и Колумбии».

Отметим, что во всех вышеперечисленных вопросах в последнее время активно задействованы США — начиная с Сирии и заканчивая их посредничеством между Косово и Сербией.

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