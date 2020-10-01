Вашингтон, , 18:09 — REGNUM Американские граждане, воевавшие в составе «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, перемещены в тюрьмы на территории США, 1 октября сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению Министерства юстиции США, под стражей за поддержку террористической организации в Сирии и Ираке находятся 27 американских граждан, из них 10 предъявлены обвинения.

Граждане США, которые присоединились к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были задержаны курдскими отрядами из «Сил демократической Сирии» (СДС) и ранее содержались под стражей на территории Сирии.

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