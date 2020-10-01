Москва, 1 октября 2020, 18:03 — REGNUM Председателем Московского городского суда назначен Михаил Птицын. Соответствующий указ подписал сегодня, 1 октября, президент РФ Владимир Путин.
«Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции РФ, постановляю назначить на шестилетний срок полномочий председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича», — говорится в документе.
Указ вступает в силу с 24 октября 2020 г.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, девять дней назад пост председателя Мосгорсуда покинула Ольга Егорова.
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