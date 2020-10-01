Ереван, , 17:52 — REGNUM В зоне боевых действий в Карабахе сбиты штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-24 ВВС Азербайджана, сообщает 1 октября информационный центр при правительстве Армении.

Ранее армянская сторона заявила, что силами ПВО Армении и НКР сбиты три самолета, два вертолета и шесть беспилотников азербайджанских ВВС.

В Баку уже назвали эти данные дезинформацией и заявили, что 1 октября вообще не использовали боевую авиацию.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны активно применяют тяжёлые вооружения, в НКР, Армении и в Азербайджане введено военное положение и проходит мобилизация резервистов.

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