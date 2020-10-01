Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Соединенные Штаты приветствуют договоренности между Израилем и Ливаном о проведении переговоров, 1 октября сообщил госсекретарь Майк Помпео в заявлении, распространенном Госдепартаментом США.

Помпео выразил надежду, что предстоящие переговоры «обеспечат большую стабильность, безопасность и процветание как для граждан Ливана, так и для Израиля».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября Ливан и Израиль подтвердили предварительное соглашение о начале переговоров по морской границе. Посредниками переговоров должны стать США и ООН.

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