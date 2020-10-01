Кострома, , 20:01 — REGNUM Вступление в должность главы Повалихинского сельского поселения Костромской области бывшей уборщицы Марины Удгодской вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане написали своё мнение в комментариях 1 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Многие пользователи оказались рады приходу на пост главы поселения бывшей уборщицы. Граждане указали, что это не единственный подобный случай.

«У родителей в деревне глава сельского поселения продавцом всю жизнь проработала. Образование 10 классов. Её вся деревня любит, в районной администрации уважают, на 3 срок выбрали. Такая умница, все для народа. Когда несчастье случилось (дочь хоронила), её поддержать глава района приехал со своими подчиненными. И эта справится, главное чтобы со временем не «заелась», как часто бывает», — пишет Сергей Д.

Часть людей уверена, что подобные Удгодской главы поселений появляются всё чаще. Граждане пояснили, что, по их видению, это связано со сложной спецификой работы на таком посту, но оплачивается это место гораздо скромнее, чем в городе

«Такое постоянно происходит в сельских поселениях численность населения, где составляет около 1000 чел. Никто в последнее время не хочет идти ни в местные депутаты представительного органа поселения, т. к. должность не оплачиваемая, согласно уставу, ни в главы сельских поселений, где зарплата копейки, а обязанностей и полномочий выше крыши и все это при нищенских бюджетах таких поселений», — пишет Александр Н.

Другие пользователи задались вопросом о том, почему женщина, способная добиться такого поста, ранее была уборщицей. По их видению, это связано с отсутствием работы в малых населённых пунктах.

«Упоминают только то, что она работала уборщицей, но про то, какое у нее образование и почему она работала уборщицей молчат. А все просто, там просто нет работы, в этом сельском поселении, поэтому люди работают, куда удается пристроиться. И понимания того, что и как, у нее точно не меньше, чем у всех остальных в этом селе. Справится, не боги горшки обжигают», — поделился мнение пользователь под псевдонимом ludmila Mik.

Нашлись и те, кто оказался знаком со спецификой работы на посту главы поселения. По мнению этих пользователей, Удгодской будет очень тяжело справится со всеми сложностями, которые встанут у неё на пути.

«Она может быть и умницей, и красавицей, и добрейшей души человеком, но, к сожалению, для главы поселения этих качеств мало!!! Знаю, потому что сама работаю в администрации поселения, не главой конечно (тьфу-тьфу). Сейчас не советские времена, когда сельсовет только справки выдавал, да конфликты между соседями да между супругами разруливал. Сейчас глава должен умудряться втиснуться в разные федеральные программы, нацпроекты и т.д., для чего необходимо правильно составить заявки, т. е. подготовить кучу документации и пр. И это еще не все, далеко не все. Ну, если только у этой девушки будет суперобразованный зам, тогда да, тогда, может, будет толк», — пишет Вера Ч.

Напомним, 1 октября стало известно, что бывшая уборщица Марина Удгодская, которая баллотировалась от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость вступила в должность главы Повалихинского сельского поселения Костромской области.