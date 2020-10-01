Москва, , 17:39 — REGNUM Воинственные заявления и действия третьих стран по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе являются безответственными и способны спровоцировать ещё большую дестабилизацию в Закавказье заявила 1 октября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она напомнила, что в этой ситуации Россия призывает всех участников конфликта к «максимальной сдержанности».

«Считаем контрпродуктивными и безответственными любые воинственные заявления и действия третьих сторон, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию, чреватую дестабилизацией положения в Закавказье, что может иметь самые непредсказуемые последствия», — сказала официальный представитель МИД.

«Продолжающиеся кровопролития необходимо незамедлительно остановить», — добавила Мария Захарова.

При этом она подчеркнула, что альтернативы мирному урегулированию в Нагорном Карабахе не существует.

«Решение региональных проблем лежит исключительно в политико-дипломатической плоскости», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, по вопросу Нагорного Карабаха наиболее резкие и воинственные заявления делает Турция, обещая Азербайджану любую поддержку, включая военную.

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