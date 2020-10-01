Приштина, , 20:03 — REGNUM Глава отделения Демократической партии Косово в городе Скендерай и бывший командующий Освободительной армии Косово (алб. Армия освобождения Косово) Сами Люштаку 1 октября в эфире косовского телеканала RTK, посвященном обсуждению работы Специального трибунала по Косово в Гааге, заявил от лица бывших бойцов УЧК, что они «добровольно пойдут и потребуют максимального наказания, только для того, чтобы перед судом предстали те, кто учинили резню в Косово».

Ранее в эфире данного телеканала косовский аналитик Ардиан Кастрати рассказал о трагическом убийстве своих родственников, дяди и его беременной жены, сербскими силовиками в 1998 году в Дренице. На таком фоне говорить о преступлениях бойцов УЧК в Косово считается дурным тоном, а потому Люштаку чувствовал себя облеченным ореолом праведного гнева, когда вспомнил о «тех, кто приветствуют расследование в отношении бывших бойцов УЧК».

Речь идет о бывшем премьер-министре Косово Альбине Курти, весной 2020 года обращавшегося к президенту Хашиму Тачи с призывом отправиться в Гаагу.

Сами Люштаку Хашим был членом УЧК и послать его в Гаагу — это низко для меня, это ужасно. За несколько месяцев Альбин нас всех отправит в тюрьму.

При этом Люштаку подчеркнул, что с одним из представителей партии Курти «Движение за самоопределение» Реджепом Селими, также входившим в состав командования УЧК, он поддерживает теплые отношения.

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