Москва, , 17:23 — REGNUM Военные манёвры стран НАТО на крайнем севере ведут к дестабилизации обстановки в Арктике, сообщила 1 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя проводимые в минувшем месяце совместные военные учения стран НАТО — Дании, Британии и Норвегии, Захарова заявила:

«Убеждены, что подобные мероприятия и, в целом, наращивание военного присутствия стран НАТО в высоких широтах отнюдь не содействуют укреплению мира и стабильности в Арктике, наоборот, они лишь ведут к эскалации ситуации в этом регионе».

Российский дипломат добавила, что улучшение судоходства — это только предлог для НАТОвцев, в том числе для Великобритании, которая два года назад первой из неарктических стран объявила о национальной арктической военной стратегии.

Российская сторона призывает Лондон перейти от наращивания военного потенциала к внесению вклада в развитие сотрудничества в Арктике. Это бы принесло мир в регион.

Напомним, Великобритания находится в статусе наблюдателя в Арктическом совете. В эту организацию, созданную в 1996 г., помимо России, входят США, Канада, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия и Исландия.

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