Нью-Дели, , 17:17 — REGNUM Индия заявила об обстреле своих сил в Кашмире со стороны Пакистана, 1 октября сообщает агентство Associated Press.

Кашмир CIA

По сообщению индийской стороны, в результате обстрела в секторе Новгам ранним утром были убиты двое индийских солдат и ранены четверо. Еще один индийский солдат был убит в результате ночного обстрела в секторе Пунч.

Военные Пакистана заявили, что обстрел был ответом на нарушение режима прекращения огня с индийской стороны днем ранее в секторе Жандрот, в результате чего был ранен 65-летний мирный житель.

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