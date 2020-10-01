Анкара, , 17:06 — REGNUM Тему войны в Нагорном Карабахе обсудил в ходе телефонных переговоров российский министр иностранных дел Сергей Лавров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщили 1 октября в МИД Турции.

Сергей Лавров Mid.ru

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВС Армении, в ходе боевых действий, продолжающихся в Нагорном Карабахе с 2020 г., со стороны Еревана погибли 103 военнослужащих, более двух сотен человек ранены, сбит самолёт. Есть жертвы среди гражданского населения.

Азербайджанская стороны скрывает данные о своих потерях, но, по сведениям Еревана, речь идёт о нескольких сотнях погибших. При этом Баку публикует данные о жертвах среди мирных граждан — 18 человек.

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