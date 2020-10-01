Баку, , 16:57 — REGNUM Заявление армянской стороны о трёх сбитых самолетах и двух уничтоженных вертолетах азербайджанских ВВС являются дезинформацией, сообщает 1 октября минобороны Азербайджана.

Такой же дезинформацией, по утверждению Баку, являются сообщения о шести сбитых азербайджанских беспилотниках.

«Сообщения армянской стороны о том, что сегодня якобы сбиты шесть самолетов, два вертолета ВВС Азербайджана и шесть беспилотных летательных аппаратов, являются дезинформацией. Сообщаем, что сегодня авиационные средства ВВС Азербайджана в воздух вообще не поднимались», — указано в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве заявили, что «все авиасредства ВВС страны находятся в строю и боеспособны».

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября не прекращаются ожесточенные бои с интенсивным применением тяжелой артиллерии, бронетехники, авиации и беспилотников.

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