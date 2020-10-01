Подгорица, , 17:24 — REGNUM 1 октября на пресс-конференции посол США Джуди Раджзинг Рейнке заявила, что Вашингтон будет продолжать поддерживать стремления Подгорицы интегрироваться в евроатлантические структуры, являясь её другом, партнером и союзником по НАТО. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Она поздравила председателя парламента Черногории Алексу Бечича со вступлением в эту должность.

«Я с нетерпением жду открытия новой главы наших отношений и продолжения плодотворного сотрудничества, которое мы наладили за последние два года», — подчеркнула Раджзинг Рейнке.

Она указала, что ей приятно осознавать, что Бечич лично привержен обеспечению того, чтобы Черногория продолжала свой евроатлантический путь.

«Я надеюсь, что Алекса Бечич способствует проведению необходимых реформ в Черногории, чтобы ускорить вступление в Европейский союз. США будут продолжать поддерживать Черногорию на этом пути, как друг, партнер и союзник НАТО», — отметила Раджзинг Рейнке и пожелала Бечичу успехов на должности председателя парламента.