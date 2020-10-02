Белград, 2 октября 2020, 00:03 — REGNUM Глава комитета по Косово Народной Скупщины Сербии Милован Дрецун 1 октября заявил, что Сербия передала Специальному трибуналу по Косово информацию относительно структуры УЧК (алб. Армия освобождения Косово) и ожидает, что в ходе работы УЧК будет упоминаться в качестве ОПГ.
В интервью для сербского телеканала TV Happy Дрецун заявил, что в ходе контактов с представителя Специального трибунала он проявлял заинтересованность в том, чтобы в ходе расследования не были обойдены стороной лидеры УЧК и лично предпринял усилия для этого.
Напомним, в настоящий моменты Специальный трибунал представил, но еще не подтвердил обвинения в отношении таких видных лидеров УЧК как нынешний президент Косово Хашим Тачи, глава Демократической партии Косово Кадри Весели, бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай и Агим Чеку.