Приштина, , 00:04 — REGNUM В среду, 30 сентября, полиция Специального трибунала по Косово в Гааге потребовала, чтобы адвокат Тома Гаши и секретарь Организации ветеранов борьбы УЧК (алб. Армия освобождения Косово) Фатон Клинаку явились в полицейское отделение ЕВЛЕКСа (миссии Евросоюза по установлению верховенства права в Косово).

В ответ Гаши заявил на своей странице в социальной сети Facebook, что он не намерен выполнять это требование, поскольку он не признает Специальный трибунал по Косово.

Фатон Клинаку также отказался выполнять требование Трибунала, мотивируя это тем, кто к нему обращались не на албанском языке.

Насим Харадинай (заместитель главы организации ветеранов борьбы УЧК, адвокатом которого является Гаши — ИА REGNUM) и Хюсен Гуцати (Глава организации ветеранов борьбы УЧК — ИА REGNUM) не признают Специальный Трибунал, также как не признает его и Фатон Клинаку. Тома Гаши Теперь Специальный трибунал выжил из ума и пытается арестовать адвокатов, которые защищают ветеранов УЧК. Полиция прокуратуры Спецтрибунала в Гааге должна ясно понимать, что(заместитель главы организации ветеранов борьбы УЧК, адвокатом которого является Гаши —) и(Глава организации ветеранов борьбы УЧК —) не признают Специальный Трибунал, также как не признает его и Фатон Клинаку.

Напомним, допрос Хюсена Гуцати в Гааге состоялся 1 октября.

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