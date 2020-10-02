Приштина, 2 октября 2020, 00:04 — REGNUM В среду, 30 сентября, полиция Специального трибунала по Косово в Гааге потребовала, чтобы адвокат Тома Гаши и секретарь Организации ветеранов борьбы УЧК (алб. Армия освобождения Косово) Фатон Клинаку явились в полицейское отделение ЕВЛЕКСа (миссии Евросоюза по установлению верховенства права в Косово).
В ответ Гаши заявил на своей странице в социальной сети Facebook, что он не намерен выполнять это требование, поскольку он не признает Специальный трибунал по Косово.
Фатон Клинаку также отказался выполнять требование Трибунала, мотивируя это тем, кто к нему обращались не на албанском языке.
Напомним, допрос Хюсена Гуцати в Гааге состоялся 1 октября.
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