Подгорица, , 02:04 — REGNUM 1 октября на пресс-конференции кандидат в премьер-министры Черногории от трех победивших коалиций Здравко Кривокапич заявил, что черногорским гражданам не следует волноваться по поводу формирования новых органов власти. Он также призвал забыть о идеологических разногласия прошлого. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Это, прежде всего, вопрос соглашения между политическими субъектами. Что-то подобное не выносится в средства массовой информации. Предложение состава правительства, план и программа будут объявлены только после достижения соглашения и сформирования целей и приоритетов», — заявил Кривокапич.

По его словам, самой важной проблемой на данный момент является экономика, «партизаны и четники, белые и зеленые должны остаться в анналах истории».