Лондон, , 16:29 — REGNUM Миру заявлено новое агрессивное политическое кредо, и именно Лондон, а не тех, кого он обвиняет, следует отнести к столицам, «не делающим различий между миром и войной», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 1 октября, комментируя высказывания начальника Штата обороны Великобритании Николаса Картера.

Новые форматы войн Defense.gov

Как сообщалось ранее, Картер заявил, что «авторитарные государства» якобы ведут против Лондона «политическую войну» и что Великобритании нужна новая доктрина применения военной силы, чтобы противодействовать странам, «не делающим различий между миром и войной».

«Первое, что обращает на себя внимание в заявлениях начальника Штаба обороны Великобритании, так это более воинственный характер британской антироссийской риторики, чем тональность нападок на нашу страну со стороны бывших союзников Лондона по ЕС. Расставшись с ЕС, Лондон получил большую свободу манёвра и, соответственно, больший международный вес, поскольку в современном мире в конечном итоге важна и ценится именно самостоятельность.

Самостоятельность Лондона, однако, мнимая, всё в его политике остаётся завязанным на политику США. Британцы пытаются активно влиять на эту политику, но остаются в её фарватере — именно в фарватере Вашингтона, а не в фарватере НАТО как структуры, теряющей свою сплочённость.

Что значит «политическая война»? Война, по классическому определению Клаузевица, есть «продолжение политики другими средствами». Средства в современном мире меняются, и, соответственно, грань между, условно говоря, «чисто военными» и «невоенными» методами достижения государствами своих политических целей смещается. Вопрос не в том, какие именно методы применяет то или иное государство (если, конечно, речь не идёт о методах, находящихся под международным запретом), — вопрос в том, какие задачи государство ставит в своей международной деятельности.

У британцев, как мы знаем, задачи агрессивные, что, в частности, подтверждается нацеленностью представленного в Лондоне документа на усиление военного присутствия Британии за рубежом и «более активное участие в боевых действиях».

Какие боевые действия британцы имеют в виду? В каких точках планеты? Миру заявлено новое агрессивное политическое кредо, и в этой связи именно Лондон следует отнести к столицам, «не делающим различий между миром и войной».

Впрочем, появление «кибернетического и электромагнитного оружия массового поражения», о котором говорится в британском докладе, объективно стирает эту грань. Положение более чем тревожное. Хотя бы относительно разрядить его может лишь создание международной системы контроля за таким оружием, но необходимый для этого открытый диалог на профильных международных площадках в настоящее время, по понятным причинам, практически невозможен», — отметил Михаил Демурин.