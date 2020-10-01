Варшава, , 16:26 — REGNUM Президент Польши 1 октября совершил визит в главное высшее учебное заведение республики — Варшавский университет. Однако студенты у входа в здание провели акцию протеста. Об этом сообщает Onet.pl.

Студенты во время визита президента использовали флаги ЛГБТ-сообщества, а также скандировали лозунги, что «Анджею Дуде не место в университете», потому что у него «руки в крови».

«Мы протестуем против гомофобии в Варшавском университете. В этом университете учатся и представители ЛГБТ. Недопустимо для политика, который ведет кампанию, основанную на ненависти, просто войти в наше учебное заведение и при этом выступить с речью», — сказал Михал Говоровский из Студенческого антифашистского комитета.

Студенты также резко выступили против избрания Пшемыслава Чарнека министром народного образования. Они призвали министра Чарнека «не разжигать ненависть и не оскорблять ЛГБТ-сообщество».

Визит президента Дуды в Варшавский университет может быть связан со сменой должности ректора. Эту функцию взял на себя Алойзы Новак, который был членом Национального совета по развитию при президенте.