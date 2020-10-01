Варшава, , 16:24 — REGNUM В центре Варшавы 1 октября продолжаются протесты фермеров против нововведений в правила обращения с животными. Новые правила были одобрены в Сейме, и в настоящее время их рассматривает Сенат. Об этом сообщает Onet.pl.

В акции участвуют в основном фермеры, а также активисты из движения «Агроуния» («Агросоюз») и партии «Конфедерация». Демонстранты указали, что понесут серьезные потери из-за нововведений. Особенно в связи с запретом на разведение животных на мех. По их мнению, принятие законов, касающихся сельского хозяйства, без консультаций с фермерами, является «признаком диктатуры».

«Мы не должны здесь стоять. Мы должны быть дома и работать. У нас сейчас нет серьезной и влиятельной организации, которая встала бы на защиту фермеров. Были земледельческие кружки, но они прекратили существование. Мы сейчас одни», — говорят активисты.

Напомним, акции протеста начались вчера. Участники использовали пиротехнику, из-за чего густой дым на время затруднил движение транспорта возле Дмовской кольцевой развязки в Варшаве.