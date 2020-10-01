Севастополь, , 21:25 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Севастополя не видели ни проекта самого памятника «Примирения», ни проекта благоустройства прилежащей к нему территории. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев в своем ответном письме руководителю севастопольского отделения общественного движения «Суть времени» Кириллу Сизикову. Об этом 1 октября рассказал общественник корреспонденту ИА REGNUM.

Ранее общественник направил в адрес Законодательного собрания и правительства города, а также главному федеральному инспектору по Севастополю резолюцию расширенного круглого стола, подписанную двадцатью четырьмя представителями ветеранских и общественных организаций, экспертных сообществ и творческих союзов с требованием не допустить без проведения широких публичных слушаний установку монумента, призванного «примирить» «красных» и «белых» в Гражданской войне. Круглый стол, посвященный инициативе установки скандального памятника, был инициирован движением «Суть времени» и собрал более тридцати представителей активной общественности и властей города.

«На рассмотрение Законодательного собрания города Севастополя не поступал проект по объекту «Благоустройство территории памятника, посвященного окончанию Гражданской войны, в г. Севастополь, в районе ул. Катерной». По информации, имеющейся в Законодательном собрании города Севастополя, в настоящее время осуществляется выполнение проектно-изыскательных работ по данному объекту», — говорится в письме председателя Заксобрания Севастополя Владимира Немцева.

Отметим, что на месте планируемой установки памятника «Примирения», который сегодня получил официальное название «100-летие окончания Гражданской войны на Юге России», строительные работы по возведению монумента и благоустройству прилежащей к нему территории были начаты еще два месяца назад. Более того, по словам одного из подрядчиков, выигравших тендер на поставку строительных материалов для проведения работ по благоустройству территории вокруг памятника «Примирения», средства, выделенные на этот участок работ, поступили на счет строительной компании в полном объеме еще в начале августа. Кроме того, подрядчик отметил, что проекта благоустройства данной территории он не видел, а компании были предоставлены лишь графические изображения некоторых участков обсуждаемого пространства.

«В случае поступления на рассмотрение Законодательного собрания города Севастополя указанного проекта Председателем Законодательного собрания города Севастополя будет инициировано проведение публичных слушаний по концепции данного проекта», — уверяет севастопольскую общественность спикер местного парламента.

При этом, горожане пребывают в полном недоумении, поскольку церемония открытия памятника «Примирения» запланирована на 14 ноября этого года и приурочена к 100-летию так называемого «Русского исхода».

Жительница Севастополя, журналист и представитель общественного движения «Бессмертный полк» Екатерина Васильева, получившая идентичное письмо от председателя Заксобрания города в ответ на свое обращение относительно недопустимости установки «примиренческого» памятника без учета мнения горожан, выразила свое отношение к бездействию законодательной власти города.

«Поражает абсолютное самоустранение депутатов даже от малейшей инициативы и проявления собственного мнения: поступит к ним проект — будет инициировано проведение публичных слушаний, не поступит — надо понимать, не будет, да? А народные избранники вообще в курсе, что творится на мысе Хрустальном? Как долго, позвольте спросить, вы собираетесь ждать поступления к вам проекта, если открытие памятника уже назначено на 14 ноября текущего года?» — с таким вопросом обратилась общественница к депутатам местного парламента со своей страницы в соцсети «ВКонтакте».

Руководитель движения «Суть времени» в Севастополе Кирилл Сизиков напомнил о том, что инициатива установки скандального памятника «Примирения» еще с 2017 года продвигалась правительством Севастополя не вполне честным образом не только по отношению к севастопольской общественности, но также и по отношению к Президенту России Владимиру Путину.

«Мы наблюдаем откровенно наплевательское отношение властей города Севастополя к его жителям. Мал того, что они не хотят слышать мнение общественности, экспертов, ветеранов, так они еще и ведут кулуарную стройку, на которую из бюджета города было уже выделено порядка 130 млн рублей в 2017 году, а повторное благоустройство обойдется в 300 млн рублей бюджетных средств. Правительство Севастополя полностью игнорирует любые коммуникации касательно этого вопроса. Мы видим наплевательское отношение со стороны местных властей не только к народу, но также и к поручениям президента. Ведь в июле 2017 года президента дал местному правительству поручение (№1772, п. 2 в)), «на реализацию в г. Севастополе проекта по созданию городского парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов». А вместо этого мы видим снесенные остатки музея по проекту 1972 года, жилую застройку и работы по установке памятника, вызвавшего раскол в обществе еще на этапе строительства», — заявил Сизиков.

Общественник также рассказал о том, что несколько дней назад направил в прокуратуру Севастополя жалобу на главу города Михаила Развожаева за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан.

«7 августа мы направили на имя врио губернатора Севастополя открытое обращение, подписанное двадцатью тремя руководителями общественных и ветеранских организаций, экспертных сообществ, творческих объединений, членами общественной палаты города и депутатами Заксобрания. Это коллективное обращение севастопольцев. Оно было зарегистрировано 10 августа, и по закону «Об обращении граждан» мы должны были получить ответ не позднее 10 сентября. Однако в департаменте общественных коммуникаций и в приемной Правительства нам сказали, что ответа на наше обращение нет. Поэтому мы были вынуждены обратиться в прокуратуру», — рассказал общественник.

По его словам, получив невнятный ответ от председателя местного парламента, горожанам не остается ничего другого, кроме как продолжать разбираться в этом вопросе, подключая Следственный комитет и прокуратуру.

Ранее, 7 августа, руководитель севастопольского и крымского отделения движения «Суть времени» Кирилл Сизиков направил на имя врио губернатора Севастополя, а также председателю местного парламента и главному федеральному инспектору города открытое обращение ветеранов, общественников и экспертов о недопустимости установки памятника «Примирения» без широкого общественного обсуждения. Под данным обращением подписались 23 представителя активной общественности города, в том числе руководители ветеранских организаций, творческих союзов и экспертных объединений, члены городской Общественной палаты, а также депутаты заксобрания города.

Напомним также, что в 2017 году целый ряд общественных организаций регионального и общефедерального уровня, с участием многих общественных деятелей Севастополя, провели многочисленные акции и обсуждения относительно целесообразности установки памятника «Примирения», который сегодня получил название памятника, посвященного окончанию Гражданской войны. Тогда же были собраны и переданы в правительство города подписи жителей Севастополя, выступающих против данной инициативы. Вопрос вышел за рамки региональной повестки, освещался и обсуждался на федеральном и международном уровнях.

Тем не менее 20 сентября 2019 года на ул. Катерной по поручению князя Никиты Лобанова-Ростовского была проведена церемония открытия закладного камня на месте планируемого памятника. Закладка камня состоялась вопреки общественному мнению и заключениям экспертного сообщества города. К тому же сами организаторы мероприятия неоднократно признавали тот факт, что отношение народа к инициативе установки памятника «Примирения» неоднозначно.

Отметим, что проект и концепция памятника, вызвавшего массовые народные протесты, не изменились. Власти Севастополя намерены приурочить открытие памятника к дате «100-летия русского исхода».

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