Москва, , 16:14 — REGNUM Совместное заявление лидеров России, Франции и США по Нагорному Карабаху «должно быть услышано в Баку и Ереване». Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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"Самое важное сейчас для всего мирового сообщества — добиться прекращения огня в зоне армяно-азербайджанского противостояния. Всем сторонам стоит прислушаться к призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ и вернуться за стол переговоров. Силового решения нагорно-карабахского конфликта не существует. В противном случае, пожар в Закавказье может перекинуться далеко за пределы региона», — отметил Слуцкий.

Депутаты Госдумы подтверждают свою готовность выступить с посреднической миссией по возврату к политико-дипломатическому урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, сказал парламентарий.

Президент России Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и лидер США Дональд Трамп выпустили совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.

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