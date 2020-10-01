Баку, 1 октября 2020, 16:13 — REGNUM В Нагорном Карабахе уничтожено нескольких комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня (РСЗО) армянских войск, сообщает 1 октября минобороны Азербайджана.
При этом точное число пораженной техники не приводится.
«Части азербайджанской армии уничтожили еще несколько средств противовоздушной обороны и реактивной системы залпового огня противника», — указано в сообщении военного ведомства Азербайджана.
Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои. В Азербайджане, Нагорно-Карабахской Республике и Армении введено военное положение и проводится мобилизация резервистов. Обе стороны применяют артиллерию, авиацию и танки и несут заметные потери.
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