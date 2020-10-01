Бишкек, , 16:11 — REGNUM В Киргизии ожидают прибытия делегации Совета Федерации России для наблюдения за выборами в парламент республики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Рабочий визит представителей российского сената пройдет в период со 2 по 6 сентября.

Возглавляет делегацию заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин.

Также в состав миссии наблюдателей вошли зампредседателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, зампредседателя комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын, зампредседателя комитета по экономической политике Юрий Федоров, член комитета по науке, образованию и культуре Наталия Косихина, член комитета по экономической политике Эдуард Исаков, члены комитета по социальной политике Юрий Архаров и Владимир Круглый.

ИА REGNUM напоминает, что парламентские выборы в Киргизии назначены на 4 октября 2020 года. На 120 мест в законодательном собрании республики претендуют кандидаты от 16 партий.