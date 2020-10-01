Киев, , 16:18 — REGNUM В операции по задержанию граждан России, которых в украинских СМИ называют членами «частной военной компании «Вагнер», участвовали спецслужбы США, Турции и Украины. Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов 1 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

В руки Бутусова попал фрагмент документа, касающегося организации захвата самолёта рейса Минск — Стамбул, в котором должны были лететь граждане РФ. На нём обозначена схема рассадки пассажиров, включая «вагнеровцев», и сотрудников украинских спецслужб.

По данным журналиста, разведка Турции направила в Минск самолёт повышенной вместимости и дополнительно защищённой кабиной пилотов. Взамен украинские спецслужбы задержали в Одессе и выдали Турции некоего Ису Озера.

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«Один из пилотов и старший стюард были на борту не случайно, а прошли подготовку для подобных чрезвычайных ситуаций. В салоне находилось четверо хорошо подготовленных к рукопашному бою сотрудников спецслужб Украины, которые контролировали салон с обоих входов. И были в салоне добровольные помощники, не обозначенные на схеме СБУ», — рассказал Бутусов.

Он напомнил, что изначально планировалось посадить самолёт на Украине по причине того, что одному из пассажиров на борту якобы стало плохо, однако спецоперация сорвалась, поскольку 33 гражданина РФ были задержаны в Белоруссии, а затем отправлены обратно в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Верховной рады Украины и политики, близкие к бывшему президенту Украины Петру Порошенко, обвинили руководство Украины в срыве спецоперации по задержанию так называемых «вангеровцев». Они опубликовали массу доказательств того, что спецслужбы Украины действительно имеют отношение к данной истории, хотя представители спецслужб это отрицали.

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