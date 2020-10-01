Джакарта, , 16:02 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии отпразднует Национальный день батика, который приходится на 2 октября 2020 года, путем проведения обсуждений с рядом видных деятелей индонезийской индустрии батика, сообщает Antara.

Сделав батик частью дипломатии Индонезии, министерство иностранных дел выступило с различными инициативами, чтобы играть большую роль в развитии индустрии батика, которая пострадала от пандемии.

В МИД Индонезии заявили, что хотят включить батик в учебную программу, что может создать экосистему, поощряющую возможности для улучшения индустрии батика.

В рамках подготовки к 11-му Национальному дню батика министерство иностранных дел Индонезии подготовило ряд мероприятий, направленных на активизацию пропаганды батика как неотъемлемой части индонезийской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, об усилиях правительства Индонезии по сокращению бедности рассказали на 15-м заседании координационного органа постоянного комитета по экономическому и коммерческому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества (ОИС).

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