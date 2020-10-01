Берлин, , 15:56 — REGNUM Европейский союз планирует уже в ближайшее время ускорить переговоры с Китаем по соглашению о защите инвестиций. Об этом сегодня, 1 октября, в Брюсселе заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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«В центре внимания будет сотрудничество с Китаем по вопросам защиты климата, а также вопрос об инвестиционном соглашении, переговоры по которому мы в ближайшие месяцы хотим ускорить», — приводит ТАСС слова федерального канцлера.

Напомним, переговоры по двустороннему инвестиционному соглашению Китай — ЕС начались в 2013 году. В начале сентября в ходе своего официального визита в Германию глава МИД КНР Ван И призвал своего германского Хайко Мааса коллегу приложить все усилия для успешного завершения до конца 2020 года переговоров и подписания двустороннего всеобъемлющего инвестиционного соглашения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что Китайская Народная Республика — это будущая сверхдержава. Поэтому, по его словам, Берлину нужно развивать более тесные связи с Пекином и не ограничиваться одним только торгово-экономическим сотрудничеством.