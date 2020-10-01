Тбилиси, , 16:01 — REGNUM В Тбилиси правоохранители 1 октября пришли с обысками в дом бывшего члена двусторонней комиссии по делимитации грузино-азербайджанской границы Натальи Ильичевой. Об этом сообщает телеканал «Рустави».

"Следствие изъяло у Натальи Ильичевой оригинал карты 1938 года. Предположительно, именно с этим связаны и текущие следственные действия в ее доме», — отметили журналисты.

Также сообщается, что обыски проходят в офисе бывшего члена комиссии по делимитации Ивери Мелашвили.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Генпрокуратуре Грузии сообщили, что возбуждено уголовное дело о незаконной передаче Азербайджану грузинской территорий при делимитации границы. Правоохранители подозревают, что часть земель была передана без должных оснований.

Стоит отметить, что двусторонняя комиссия фактически не работает с 2007 года, когда споры Баку и Тбилиси о границе зашли в тупик.

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