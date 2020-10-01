Мехико, , 15:44 — REGNUM Мексика и КНДР восстановили дипломатические отношения на уровне послов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Флаги КНДР (stephan)

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По данным источников, 29 сентября президент Мексики Андреас Мануэль Лопес принял верительную грамоту от посла КНДР Сон Сун Рёна.

Отмечается, что страны восстановили дипломатические отношение спустя года.

Напомним, что в сентябре 2017 года власти Мексики объявили посла Северной Кореи персоной нон грата и сообщили о высылке дипломата из страны в связи с проведением Пхеньяном ядерных испытаний.

Известно, что Сон Сун Рён был назначен новым послом КНДР в Мексике в марте 2020 года, однако восстановление полномочий северокорейской делегации постоянно переносилось из-за пандемии коронавируса и состоялось только сейчас.